Luigi Pedrini compie 80 anni | da sindaco a Maestro del Lavoro protagonista esemplare per il bene comune

Ottantain ottanta righe: è una sfida che accetto volentieri se è un modo per parlare di una persona che ha avuto una vita piena, pubblica e privata, e che malgrado i riconoscimenti, mantiene un profilo riservato. Parliamo di, da oggi – 17 gennaio 2025 – ottuagenario, già cultore della storia dell’arte, formatosi fino a divenire dirigente d’azienda edelnella sua carriera professionale e assessore, doppiamente, Console, Cavaliere e Ufficiale al merito della Repubblica italiana nella sua carriera pubblica.Dimenticavo: tra le altre cose, è anche il mio papà – forse il suo incarico più delicato – ma questo ai lettori può interessare poco.Come si spiega il felice percorso di una persona che, nato alla fine della guerra in una modesta famiglia in un paesino di provincia non propriamente fonte di ispirazione, possa essersi ricavato uno spazio così notevole nell’ambito dele dell’impegno civile?Un aneddoto della mia infanzia può aiutare.