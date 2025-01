Quotidiano.net - Lugre riceve segnali a 200mila km dalla terra: ricevitore italiano segna nuovo record nello spazio

Roma, 17 gennaio 2025 – Il, lanciato il 15 gennaio e in viaggio verso la Luna,unstorico: per la prima volta è stato acquisito unle GNSS a 40 raggi terrestri, superando i 200.000 km, limite stabilitoNASA in precedenza. Lo annuncia l'Agenzia spaziale italiana (Asi), impegnata nella missione congiunta Agenzia Spaziale Italiana/NASA(Lunar Gnss Receiver Experiment), progettata per testare l'uso deiGnss oltre l'orbita terrestre, che ''ha giàto una serie di successi straordinari, consolidando il ruolo dell'Italia all'avanguardia nell'esplorazione spaziale''. Il''opera in doppia frequenza e in multi-costellazione (GPS e Galileo). Fino ad oggi non era mai stato acquisito ille Galileo oltre l'orbita terrestre.