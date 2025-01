Lanotiziagiornale.it - “L’Ue tutela la libertà di stampa, nessuna direttiva prevede il bavaglio sulle ordinanze cautelari”: parla l’eurodeputata M5S Palmisano

europea prescrive il, censura o limitazioni sulla pubblicazione degli atti processuali. Il governo si dovrebbe solo vergognare per il tentativo di mettere sottoladie di limitare ladei cittadini a essere informati”. Parola delM5s, Valentina, che in un’interrogazione ha chiesto al commissario Ue alla Giustizia, Michael McGrath, la posizione della commissione sulla2016/343, quella invocata da Marta Cartabia prima e dal ministro Carlo Nordio poi, per stabilire il divieto di pubblicazione integrale delledi custodia cautelare. In nome della “presunzione d’innocenza”. Ma “laimpone agli Stati membri di garantire che le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino indagati e imputati come colpevoli.