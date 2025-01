Sport.quotidiano.net - Lucchese - L’inizio del nuovo corso. Longo: "Pronto a incontrare subito Pardini"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prime nomine nellatargata Sanbabila. L’avvocato Riccardo Veli è stato nominato "dg" al posto di quel Luigi Conte che è rimasto in carica nemmeno due mesi; mentre Umberto Bruno sarà ilcollaboratore dell’area tecnica. L’avvocato romano Riccardo Veli, patrocinante in Cassazione, docente accreditato presso il Ministero dell’Interno, area giuridica, è stato accostato ad alcune società tra cui la Reggina, di cui è stato legale quando difese il presidente Gallo. Ma va registrato anche un suo interessamento verso l’Alessandria nel 2023. Umberto Bruno, invece, vanta un’importante esperienza nel mondo calcistico: dal 2022 Agente FIFA, in precedenza collaboratore per la Triestina 1918 (Lega "Pro") e osservatore per quindici anni del Milan, sia per la prima squadra che per il settore giovanile.