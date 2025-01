Lettera43.it - Los Angeles, concerto di beneficenza con Lady Gaga e Billie Eilish: la scaletta

Le stelle della musica intervengono in prima persona per aiutare le vittime degli incendi che stanno devastando Losda settimane. Annunciato infatti il FireAid,divolto a sostenere le operazioni di soccorso in città, che si svolgerà il prossimo 30 gennaio all’Inuit Dome e al Kia Forum, casa della squadra Nba dei Clippers, di Inglewood. Fra i protagonisti sul palco ci sonocon il fratello Finneas, Katy Perry e Red Hot Chili Peppers, oltre a Green Day, Rod Stewart, Gwen Stefani e tanti altri ancora da annunciare. Il ricavato sarà devoluto interamente al fondo 501c3 per ricostruire le abitazioni, supportare gli sfollati e migliorare le tecnologie per la prevenzione da futuri roghi. L’evento sarà visibile in tutto il mondo grazie alla diretta streaming di tante piattaforme, da Netflix a Prime Video.