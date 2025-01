Sport.quotidiano.net - Lord John Dyson, Sinner schiera ‘in difesa’ l’ex giudice della Corte suprema inglese

Melbourne, 17 gennaio 2025 – C’è un biggiurisprudenzapronto a difendere Jannikdavanti al Tas di Losanna. Si chiama, ha il titolo dia vita, è un ex, ed è l’uomo che ‘smascherò’ l’intervista del secolo fatta nel 1995 a Lady Diana da un giornalistaBBC “ottenuta con l’inganno”. Ma questa è un’altra storia. La notizia è riportata da Sky sport, che inquadra, 81 anni, come difensore del numero uno al mondo. Jannik (o meglio il suo studio legale Onside law) non avrebbe quindi scelto Jeffrey Benz come era stato ipotizzato nei giorni scorsi. Si completa quindi il pool di arbitri che dovranno esprimere una sentenza dopo il ricorso Wada al tribunale arbitrale dello sport. Oltre adovranno concordare una decisione il presidente Jacques Radoux, lussenburghese, nominato dal Tas, e il ‘terribile’ e severissimo Ken Lalo, israeliano, nominato dalla Wada.