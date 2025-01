Ilgiorno.it - Lombardia gelata (e non siamo più abituati): quanto durerà il freddo? Rebus meteo da metà settimana

Milano, 17 gennaio 2025 – La, come il resto del Nord d’Italia, sta sfuggendo alla morsa del vortice tunisino che in questi giorni sta portando maltempo estremo nel Sud del Paese (colpendo in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria), dove sono attese piogge molto forti, con situazioni potenzialmente alluvionali. La nostra regione, come detto, è fuori dalla fascia di rischio per questa violenta ondata di maltempo anche se un peggioramento sul frontepotrebbe profilarsi a partire dalla secondadella prossima. E il? In questi giorni il territorio lombardo è stato investito da aria gelida che ha portato a un brusco abbassamento delle temperature, sottozero nella notte e alle prime ore del mattino. Il flusso di aria fredda e secca proveniente dai settori orientali garantisce anche con buona probabilità che non ci siano nebbie estese.