Lodo Guenzi | Shakespeare la mia scommessa

Bologna, 17 gennaio 2025 – “Affrontareè un’operazione articolata e prestigiosa. Non ho l’angoscia di affrancarmi dall’immagine della ’vecchia che balla’, grazie al cielo c’è stata lei. Ma per riuscire a raccontare che sei anche altro, devi accettare le scommesse”. Frontman dello Stato Sociale, in Molto rumore per nullaè Benedetto, protagonista della commedia diassieme a Sara Putignano, nei panni di Beatrice. Non solo intrighi e giochi di parole, la pièce “è caratterizzata da una comicità ironica e d’effetto, ma nel testo risiedono anche riflessioni ben più complesse – ha spiegato la regista Veronica Cruciani –: come gli uomini e le donne vengano trattati in modo differente all’interno della società”. Lo spettacolo va in scena al teatro Duse di Bologna da stasera a domenica (alle 21, dopodomani alle 16).