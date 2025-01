Oasport.it - LIVE Skicross, Reiteralm 2025 in DIRETTA: Zuech e Deromedis ai quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 Terzo ottavo dicon la nostra Jole Galli in partenza: ci sono anche Smith (Svizzera), Grillet Aubert (Francia) e Schaer (Svizzera).11.00 A passare è Schmidt, arrivata appena davanti.10.59 Thompson davanti, poi arrivo al fotofinish tra Schmidt e Hoffos per la seconda posizione!10.58 Arriva ora un secondo ottavo ditutto canadese: Schmidt, Thompson, Mcewen e Hoffos.10.57 Passano Maier e Phelan, Klapprott è rimasta più indietro per tutta la gara.10.54 Cominciano gli ottavi femminili. Prima batteria con Maier (Germania), Phelan (Canada) e Klapprott (Germania).10.53 Furuno esce e salta una porta, vanno quindi avanti Wilmsmann e Hronek che controllano nella parte conclusiva.10.51 Ultimo ottavo di: in partenza il leader di Coppa del Mondo Wilmsmann (Germania), Fischer (Germania), Hronek (Germania) e Furuno (Giappone).