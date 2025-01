Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2025 in DIRETTA: Von Allmen vicino alla vittoria, in ripresa Paris, Casse davanti a Odermatt

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A CORTINA DALLE 11.00I PETTORALI DI PARTENZA13.34 Il francese Blaise Giezendanner è 24° a 2.51.13.32 Il talentuoso austriaco Lukas Feurstein è decimo a 1.32. Un’ottima gara. In questo frangente, e con questa pista, non si può fare di più. L’Austria ha trovato un atleta da contrapporre all’armata svizzera.13.30 Gara da dimenticare per il francese Florian Lariot, 25° a 4.83.13.28 Un buon Franzoni, 16° a 1.73. Scia davvero bene in alcune sezioni,Kernen-S è stato più veloce di Vonin uscita. Il suo momento verrà.13.26 L’austriaco Otmar Striedinger chiude 17° a 2.02. Adesso Giovanni Franzoni. Il giovane azzurro è stato sfortunato nel sorteggio: avrebbe anche potuto beccare un pettorale tra 1 e 5.