Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 18-20, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: Diouf e Morgan ribaltano l’inerzia alla prima sirena

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude il primo quarto sul punteggio di 18-20 in favore della!18-20 MOOORGAAAANN! LA TRIPLA DEL SORPASSOOOOOOOOSTOPPATA DISU OBST!18-17 2/2 per ‘Momo’ai liberi: lamorde le caviglie al, -1.18-15 COOOORDINIEEEER! TRIPLAAAAAAAA18-12 2/2 per Shabazz Napier in lunetta.16-12 Tornike Shengelia appoggia per il -4: laprova a ricucire.16-10 Isaia Cordinier drimessa: mini-parziale di 4-0 delle V-nere.16-8 ‘Momo’appena entrato: che ingresso per il giovane azzurro, -8.16-6 1/2 per Devin Booker a cronometro fermo.Alessandro Pajola si tuffa ma prende una botta in faccia e deve abbandonare temporaneamente il campo per un taglio rimediato al sopracciglio.15-6 Tornike Shengelia riporta lasotto la doppia cifra di svantaggio.