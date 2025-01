Secoloditalia.it - L’Italia sempre più centrale nella Nato: l’ammiraglio Cavo Dragone alla guida del Comitato militare

Giuseppeè da oggi il nuovo presidente deldella. Ilitaliano ha preso il posto delolandese Rob Bauer, giunto al termine del mandato, in una cerimonia per il passaggio delle consegne per ladel massimo organodellache si è tenuta al Quartier generale dell’Alleanza a Evere,periferia nordest di Bruxelles. «Sono ansioso di lavorare insieme per preparare la nostra Alleanza all’evoluzione del panorama della sicurezza e per garantire che la nostra difesa collettiva rimanga forte», ha scritto sui social il segretario generale della, Mark Rutte, in un post sui social, rivolgendo un «caloroso benvenuto» al nuovo presidente delè il nuovo presidente deldellaAl momento del suo insediamento, informa una nota,ha riaffermato il suo impegno nei confronti della missione fondamentale della, che è di salvaguardare la libertà e la sicurezza dei suoi Paesi membri, in particolare in risposta all’evoluzione delle minacce globali.