Lingua friulana a scuola: aperte le adesioni dal 21 gennaio

Con il nuovo anno torna puntuale l’appuntamento con l’iscrizione adei bambini. Proprio in quel frangente, si tratti di adesione alladell’infanzia, alla primaria oppure alla secondaria di primo grado, a partire dal 212025 (e fino al 10 febbraio), i genitori potranno decidere di aderire all’insegnamento del friulano per i propri figli, per tutta la durata del ciclo scolastico. Una scelta che, lo scorso anno, è stata presa da ben il 78% delle famiglie, complice una sempre maggiore consapevolezza sui vantaggi linguistici, cognitivi e culturali di un’educazione plurilingue. Un’opportunità vera e propria in Friuli, se si pensa che una bambina o un bambino che studia il friulano impara meglio anche lainglese, acquisisce maggiori abilità logico-matematiche e creative.