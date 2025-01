Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 17 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di172025 ARIETE È un bel giorno. La ricchezza di sentimenti ed emozioni che è in voi vi permette di essere in sintonia con le persone care e con chi siete in rapporto di lavoro, affari. Qualche noia forse per quelli che hanno qualcuno alle proprie dipendenze. Grande importanza rivestono le collaborazioni, vi potete imporre con le vostre capacità, la simpatia, sprint. Non potete fare le cose in fretta, il problema è Marte contro Mercurio, cautela in viaggio. TORO Soddisfazioni e risultati immediati, Mercurio è in azione anche per interessi e proprietà lontane. Strepitoso addirittura Urano, transito adatto anche per iniziare lo studio di materie spirituali, lo yoga.