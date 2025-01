Panorama.it - Le collezioni FW25/26 da tenere d’occhio dopo Pitti Uomo 107

Ancora una volta,Immaginesi conferma come miglior vetrina per presentare le nuove, sono infatti 770 - di cui quasi la metà internazionali - i brand riuniti in Fortezza. Tra Fantastic Classic e Dynamic Attitude - le principali sezioni della fiera - ecco quali sono i marchi su cui puntare per rinnovare l’armadio la prossima stagione.Champion, per l’occasione, ha celebrato il suo ritorno alprendendo possesso della Sala delle Grotte alla Fortezza da Basso e allestendo una speciale mostra Champion: A Portrait dove il marchio ha celebrato oltre un secolo di attività e creatività. In questo spazio suggestivo l’iconica felpa Champion ha subito un enorme cambiamento diventando, sotto le abili mani dell’artista Roberto Lonoce di Re-Jàvu, di Michael Pretolani dell'atelier Menadito di Forlì e del sarto di Riedizione Sartoria, un’opera d'arte artigianale da esposizione.