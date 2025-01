Lettera43.it - Laporta indagato per presunta frode: il presidente del Barcellona rischia sei anni

Leggi su Lettera43.it

Joanper un presunto reato di, comparirà davanti a un giudice dilunedì 20 gennaio efino a seidi carcere. Ildel club blaugrana è accusato di aver frodato 4,7 milioni di euro a un uomo che ne ha vinti 34 alla Primitiva, una lotteria spagnola. La vittoria dellavittima dirisale al 2014. A convocareè stato il magistrato del Tribunale d’Istruzione numero 6 didopo la querela presentata dall’avvocato Joan Comas. Secondo la ricostruzione, il massimo dirigente blaugrana ha consigliato alla famiglia di investire in CSSB Limited, diretta dall’ex direttore generale del Barça Joan Oliver.Joahdurante i festeggiamenti della squadra per la vittoria in supercoppa spagnola (Getty Images).La ricostruzione nella querelaLa famiglia ha firmato un contratto che dal primo novembre 2017 ha portato a un investimento di 2,4 milioni in tre, con un interesse annuo del 6 per cento.