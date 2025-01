Sport.quotidiano.net - La squadra. Angella, oggi seduta-chiave. Cisco può riprendersi una maglia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prosegue la preparazione dei biancorossi di Zauli in vista della partita di lunedì sul campo del Gubbio. Buone notizie arrivano da: il difensore centrale ha superato l’infortunio,sosterrà un provino per capire se potrà almeno strappare una convocazione per il posticipo di lunedì al Barbetti contro il Gubbio. Ci sarà invece Dell’Orco: il centrale prosegue con il suo allenamento specifico ma, salvo imprevisti, sarà al centro della difesa insieme a Riccardi. A proposito di centrali, è tornato a Pian di Massiano Matteo Plaia. Il difensore del Perugia è stato protagonista in Under 19: è partito titolare ed è stato sostituito nel secondo tempo nel test amichevole perso dagli azzurri (1-0) contro i pari età spagnoli alla "Ciudad del Fútbol di Las Rozas" in amichevole, nel preludio alla sfida nelle qualificazioni europee prevista per il 22 marzo.