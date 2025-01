Ilrestodelcarlino.it - La serie Sky su Mussolini: tutta Italia ne discute, i politici la ignorano

Forlì, 17 gennaio 2025 – Cosa fanno i nostri amministratori quando sono a casa? Di sicuro non guardano letrasmesse da piattaforme come Sky, Netflix e via dicendo. E di sicuro non guardano, salvo un’eccezione – il sindaco di Predappio, di centrodestra, Roberto Canali – la’M. Il figlio del secolo’, diretta da Joe Wright. Nelle otto puntate dell’opera – quattro finora quelle disponibili su Sky – un sublime Luca Marinelli interpreta l’ascesa e la gestione del potere di Benito(e, si presume, la caduta: siamo in attesa della quinta puntata della saga). Abbiamo chiesto ai nostri tre parlamentari e a due sindaci di centrodestra cosa pensano della, ispirata dai libri, notevoli, di Antonio Scurati. Con Gian Luca Zattini, la faccenda si risolve in un secondo: il sindaco di Forlì non guardatv.