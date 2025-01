Lanazione.it - "La rete che cura", ciclo di incontri di La Vita Oltre lo Specchio e Fondazione Pisa

Cascina, 17 gennaio 2025 - L’associazione "Lalo" inaugura undiformativi dal titolo "Lache- #InstaBeuty e adolescenti: il peso dell'immagine tra cibo, corpo e realtà social", un percorso rivolto a insegnanti, educatori e professionisti del settore educativo del territoriono per affrontare temi cruciali legati ai disturbi alimentari e alla complessa relazione tra immagine corporea, cibo e social. Il corso, co-condotto da uno psicologo e un dietista, ha lo scopo di sensibilizzare i partecipanti alle tematiche inerenti al progetto, comprendere cosa sono i disturbi alimentari, l'intercettazione precoce di nuovi casi, riflettere sul ruolo degli insegnanti nel promuovere un rapporto sano con cibo e corpo all'interno del contesto scolastico. Il programma, parte del progetto "Il Futuro è una Promessa" finanziato dalla, si svolgerà online tramite Google Meet e propone tre appuntamenti distinti: mercoledì 5 febbraio 2025, 14-15:30, "Disturbi alimentari e obesità: il ruolo degli insegnanti", un approfondimento sul contributo educativo degli insegnanti nella prevenzione e gestione di queste problematiche; mercoledì 12 febbraio 2025, 14-15:30, "La prevenzione integrata dei disturbi alimentari e obesità", si esploreranno strategie educative e interventi multidisciplinari per prevenire l’insorgenza di comportamenti alimentari disfunzionali; mercoledì 19 febbraio 2025,14-15:30, "Rapporto cibo-corpo e mondo emotivo nella relazione insegnanti/alunni", un focus sulle dinamiche emotive che influenzano il rapporto tra giovani e alimentazione, con suggerimenti su come instaurare una comunicazione efficace.