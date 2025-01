Formiche.net - La nuova sfida spaziale è la Navigation warfare. Le soluzioni di Northrop Grumman Italia

Leggi su Formiche.net

Nell’attuale scenario globale, il dominiosi configura sempre più come un elemento cardine delle strategie di difesa e sicurezza. In particolare, lo sviluppo che ha interessato il settore dei satelliti in orbita bassa (Leo) ha rivoluzionato il modo di operare dallo e nello spazio. Rispetto ai sistemi tradizionali geosincroni, che operano a quote più elevate, la prossimità dei satelliti Leo posti tra i quattrocento e i duemila chilometri di altezza offre vantaggi operativi significativi: segnali più potenti e affidabili, maggiore resilienza alle interferenze e capacità di adattarsi rapidamente a scenari operativi complessi. Un’ulteriore evoluzione recente di queste infrastrutture è stata la messa in orbita di vere e proprie mega-costellazioni, una configurazione che non solo incrementa la ridondanza del sistema, e quindi la sua sicurezza da possibili attacchi, riducendo significativamente il rischio di un collasso sistemico in caso di attacchi mirati, ma offre anche una maggiore capacità di risposta a minacce come il jamming e lo spoofing, sempre più utilizzati nei conflitti moderni.