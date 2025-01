La mossa di Rashford dipende dalla possibilità che Monchi possa finalizzare imminentemente il secondo accordo di trasferimento

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Il ds della Roma Sport, Ramon Rodriguez, alla vigilia della sfida di Serie A contro il Chievo. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)Il Barcellona sarà felicissimo se Oscar Mingueza si trasferirà all’Aston Villa, poiché la loro clausola di vendita del 50% significherebbe che potrebbero ingaggiare Marcusin prestito.Il quotidiano catalano Sport nota cheè in trattative avanzate con il Celta Vigo ed è disposto a offrire 20 milioni di sterline per il giocatore, di cui 10 milioni andranno al Barça dopo aver inserito una clausola di rivendita del 50% nel contratto di Mingueza.L’Aston Villa è già pronto a ingaggiare Tidiam Gomis, mentre Jhon Duran, valutato a £ 60 milioni, potrebbe lasciare il club.Oscar Mingueza potrebbe avere un impatto sul futuro di MarcusChiaramente, a due settimanechiusura della finestra didi gennaio, c’è ancora molto lavoro da fare.