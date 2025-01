Liberoquotidiano.it - "La mamma di un mio amico...": la clamorosa confessione di Gianluca Torre

Tutto è cominciato con "ladi un mio"., insieme a Ida Di Filippo e Mariana D', compone la sacra triade milanese di Casa a prima vista, lo show immobiliare di Real Time campione di ascolti della fascia access prime time e che riprenderà tra poco con una nuova edizione dopo la meritata pausa natalizia. Il celebre "Biscottino" (così lo hanno simpaticamente soprannominato le due colleghe/rivali) ha lanciato un suo podcast personale dal titolo Casa perfetta, anche se in una lunga intervista al magazine ?Vanity Fair premette: "Non troveremo mai una casa che soddisfi al 100% i nostri gusti. La vera casa perfetta, però, è quella di cui conserviamo i ricordi più belli, ed è anche per questo che sono stato contento di mettermi alla prova in questo podcast in cui ho cercato di mettere a loro agio i miei ospiti".