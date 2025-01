Tvplay.it - La Juventus ha scelto il sostituto di Cambiaso: colpo dalla Serie A

Leggi su Tvplay.it

Chi sarà ildi? È questa la domanda che continuano a porsi i tifosi delladopo le ultime novità sulla possibile cessione del terzino bianconero al Manchester City. Occhio agli ultimi aggiornamenti e alle ultimissimeLa trattativa per la cessione dial Manchester City è pronta a entrare nel vivo. Il club inglese, infatti, presenterà un’offerta ufficiale nelle prossime ore. Come confermato nelle ultime ore, lavaluta il terzino bianconeri 80 milioni di euro. Questa la prima richiesta di Giuntoli, richiesta che, ovviamente, potrebbe scivolare al ribasso e spingere il City a proporre una cifra intorno ai 60 milioni di euro. In questo caso sarà complicato per larifiutare la proposta inglese.LahaildiA (LaPresse) TvPlay.