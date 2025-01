Calciomercato.it - La Juve piazza due colpi coi soldi di Cambiaso: anche il Milan va ko

Lantus potrebbe perderedopo l’assalto del Mster City per il nazionale azzurro: caccia al sostituto per la ‘Vecchia Signora’Il Mster City fa sul serio e punta con decisione ad Andreain casantus. La ‘Vecchia Signora’ non vorrebbe privarsi a metà stagione dell’eclettico esterno, ma un’offerta da capogiro potrebbe far saltare il banco.Andrea(LaPresse) – Calciomercato.itIl nazionale azzurro, al netto delle ultime esclusioni a causa di una condizione fisica precaria dopo l’infortunio alla caviglia, rimane un punto fermo dello scacchiere di Thiago Motta e lachiede un assegno fuori mercato per dare il via libera alla cessione. Il Dt Giuntoli valuta almeno 50 milioni di euro il giocatore, ma a stagione in corso servirà una una proposta superiore e tra i 60 e i 70 milioni per strappare il sì del club bianconero, considerandola corte di Real Madrid e Bayern Monaco per l’ex Genoa.