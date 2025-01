La fake news sulla morte di Marino Bartoletti

Leggi su Open.online

Circolano diversi post Facebook dove viene mostrata la foto del conduttore televisivocon la scritta «Sto morendo». Nei post che condividono l’immagine si legge quello che sembra essere il titolo di un articolo, tipicamente clickbait: «L’amato volto della Tv italiana confessa: “Mi mancano solo 8.Altro.». Di fatto,non è in pericolo di vita.Per chi ha frettaLa falsa notizia, veicolata attraverso l’immagine, è stata realizzata per ottenere visite a un sito internet.A diffondere la falsa notizia è un network di pagine Facebook dedicate a tale scopo.Il conduttore, di fronte alla diffusione dell’immagine, ha deciso di procedere contro gli ideatori della falsa notizia.AnalisiL’immagine risulta condivisa da diverse pagine, come ad esempio quella chiamata Emozioniamoci con oltre 777 mila followers:Nel primo commento viene linkato un articolo del sito Fidelity Donna, dove per leggere la “notizia” bisogna cliccareseconda pagina.