Lanotiziagiornale.it - La crescita non riparte: doppia stroncatura per l’Italia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Laitaliana resterà debole. Tanto dalla Banca d’Italia quanto dal Fondo monetario internazionale arrivano brutte notizie per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Le previsioni per il 2025 non sorridono al nostro Paese, come evidenzia il Fmi nel suo World Economic Outlook: lasarà debole sia nel 2025 che nel 2026 e sarà al di sotto di quella dell’Eurozona.che traina laeuropea è ormai un ricordo lontano. E il bollettino economico trimestrale della Banca d’Italia certifica che nell’ultimo trimestre del 2024 lanon ha ritrovato vigore.Laitaliana al palo: le previsioni del FmiPartiamo dal Fmi, che rivede al ribasso le stime del Pil: dopo un 2024 asfittico la ripresa non ci sarà neanche quest’anno, con un +0,7% (in calo dello 0,1% rispetto alle già non brillanti stime precedenti).