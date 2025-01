Ilfogliettone.it - La Corte suprema Usa conferma bando su TikTok. Trump: “Ultima parola spetta a me”

In una decisione che ha suscitato clamore e dibattito a livello nazionale, ladegli Stati Uniti hato la legge che vieta l’uso disul suolo americano a partire dal 19 gennaio. La sentenza, che ha respinto il ricorso presentato dalla compagnia cinese dietro l’app, si configura come un punto di svolta nel lungo e avvincente scontro legale tra il governo statunitense e ByteDance, la società madre di.“Non c’è dubbio cheabbia offerto un’opportunità unica di espressione e comunità per milioni di americani” ha dichiarato lanella sua sentenza. Tuttavia, ha proseguito, “il Congresso ha stabilito che la cessione è necessaria per affrontare le sue ben supportate preoccupazioni di sicurezza nazionale.”La sentenza è arrivata in un momento di transizione politica, con l’amministrazione Biden che si prepara a cedere il passo a quella del presidente eletto, Donald