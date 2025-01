Metropolitanmagazine.it - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato la validità del “TikTok ban”

I giudici dellasi sono espressi all’unanimità in favore delban, confermandone la. La legge americana, nelle ultime settimane al centro di un acceso dibattito, obbliga ByteDance, la società che possiede il noto social network, a venderea un acquirente non collegato al governo cinese entro il 19 gennaio. In caso di mancata osservanza, gli USA potrebbero bloccare la possibilità di scaricare l’applicazione dall’App Store e da Google Play; chi ne è già in possesso potrà continuare a servirsene, ma senza poter aggiornarla.Ad approvare ilban, nell’aprile 2024, eranoentrambi i partiti. ByteDance aveva fattto ricorso, ritenendo questa misura una violazione del primo emendamento della Costituzione. La richiesta della società era stata però bocciata dallad’Appello di Washington, che aveva motivato la sua decisione sostenendo di voler preservare la sicurezza nazionale.