La Cassazione dà ragione al Comune

Ildi Villasanta potrebbe incassare quasi un milione e mezzo di euro dalla curatela del fallimento della ex Lombarda Petroli per le imposte Ici e Imu non versate tra il 2011 e il 2017. Lo ha disposto la Corte Suprema di, Prima sezione civile, che ha accolto il ricorso dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Lorenzo Galli (nella foto), riconoscendole la legittimità nella quantificazione delle sanzioni applicate. Una delle battaglie nella guerra di carte bollate trae fallimento ex Lombarda Petroli che potrebbe concludersi con il riconoscimento di una somma pari a poco meno di 1,4 milioni. Più precisamente si parla di 846mila euro di importi relativi alle tasse non corrisposte, a cui si sommano altri 530mila euro di sanzioni e penali maturate nel corso dei sette anni contestati.