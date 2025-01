Calciomercato.it - Kolo Muani, slittato il tesseramento: il motivo è clamoroso | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Si tratta di un problema di natura regolamentare non imputabile alla Juventus. Ecco tutti i dettagli stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it‘Grana’per la Juventus. I problemi suldel francese, su cui si è già espresso anche Thiago Motta in conferenza stampa, parlandone come di un giocatore della Juventus, sono reali e seri.il: il(LaPresse) – Calciomercato.itCome appreso da Calciomercato.it, si tratta di un problema di natura regolamentare: il Paris Saint-Germain si è accorto di aver esaurito gli slot per i prestiti. Tutto questo, dopo aver raggiunto l’accordo con la Juventus, aver firmato le carte e lasciato partirein direzione Torino.L'articoloil: ilCM.