Pronosticipremium.com - Juventus-Milan, il pronostico di Serie A: equilibrio da Under e non solo

Leggi su Pronosticipremium.com

Giornata diA numero 21 che si aprirà con Roma-Genoa, ma che riserverà nel suo programma anche due big match di altissimo livello. Alle 20:45 di sabato 18 gennaio sarà tempo di Atalanta-Napoli, ma poche ore prima, alle 18:00, Allianz Stadium gremito per. Un grande classico del calcio italiano che vede affrontarsi due squadre che di difficoltà ne hanno vissute fin qui, entrambi bisognose di tre punti chiave per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.Situazione particolare quella che stanno passando i bianconeri, divisi tra chi professa pazienza circa il lavoro di Thiago Motta e chi si dimostra estremamente critico per ciò che si è visto fin qui.ancora imbattuta in questaA, ma il problema è una pareggite cronica: ben 13 in 20 giornate, 7 dei quali ottenuti negli ultimi 8 appuntamenti in campionato.