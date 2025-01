Sport.quotidiano.net - Juventus-Milan, Conceiçao: “Pulisic fuori, Leao può fare molto di più. Alziamo il livello”

o, 17 gennaio 2025 - “Ci giochiamo partite decisive in questo momento: in campionato, in Champions, in Coppa Italia. Dobbiamo essere pronti, con l'atteggiamento giusto”. Dritto al punto, Sergio, in vista della sfida di domani a Torino (ore 18) contro la. Da vincere, per continuare la rincorsa al quarto posto che, al momento, dista 5 punti con una gara da recuperare. Sulla formazione: “? Non mi va dibluff, è. Ha ancora un po' di fastidio dopo il problema muscolare rimediato a Como. Niente di speciale, ma abbiamo tante partite davanti e se gioca anche 20 minuti rischia di aggravare la situazione. E non voglio”. Mancheranno anche Morata (squalificato) e Thiaw (lesione muscolare), oltre a Loftus-Cheek, Chukwueze e Florenzi. “A me non piace il mercato di gennaio, ma ci sono situazioni che bisogna aggiustare ed equilibrare.