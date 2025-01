Juventus Cambiaso può partire | in arrivo la maxi offerta

Leggi su Sportface.it

Il calciomercato invernale dellaè entrato nella sua fase cruciale e sta vivendo delle ore letteralmente bollenti.La società bianconera ha ufficializzato il primo colpo di mercato, con l’del terzino destro portoghese classe 2003 Alberto Costa, arrivato dal Vitoria Guimaraes per circa 15 milioni di euro. Il secondo colpo di mercato è invece Randal Kolo Muani, che al termine di una quasi estenuante trattativa con il Paris Saint-Germain è arrivato a Torino in prestito secco fino al termine della stagione. L’attaccante francese, che i parigini avevano acquistato nell’estate del 2023 per circa novanta milioni di euro, rappresenta una grandissima opzione per Thiago Motta, e non potrà essere considerato semplicemente come un vice Vlahovic. Per il bomber francese sarà la grande occasione per rilanciare la sua carriera, andata in calo dopo il famoso errore nella finale del mondiale contro l’Argentina, mentre dall’altro lato laavrà finalmente un altro bomber da affiancare al serbo.