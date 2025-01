Israele voto governo su accordo slitta Ministro Ben Gvir | No a intesa mi dimetto

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –L’trae Hamas è stato raggiunto per la tregua a Gaza e per la liberazione degli ostaggi, detenuti nella Striscia dal 7 ottobre 2023. Il sì delisraeliano guidato da Benjamin Netanyahu, però, è destinatore di 24 ore – da venerdì 17 a sabato 18 gennaio – e il cessate il fuoco rischia di entrare in vigore solo lunedì 20 gennaio. Il Consiglio dei ministri israeliano è intenzionato a ritardare ilsull’fino a sabato sera, secondo quanto riportato da Channel 12 e dalla Cnn. I ministri si riuniranno come previsto nella giornata di venerdì per discutere l’, ma la riunione proseguirà sabato sera. Dopo il, sarà pubblicato l’elenco dei prigionieri palestinesi da liberare e gli oppositori avranno 48 ore per presentare una petizione alla Corte Suprema contro questi rilasci.