Panorama.it - Israele e Hamas hanno firmato ufficialmente l'accordo a Doha

L'Ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha confermato che « è stato raggiunto unper liberare gli ostaggi»e che ha ordinato al gabinetto politico di sicurezza israeliano di riunirsi nella giornata odierna. «Netanyahu è stato informato dal team negoziale che sono stati raggiunti accordi sull'intesa per liberare gli ostaggi», ha affermato l'ufficio del premier israeliano in un comunicato aggiungendo che «il governo si riunirà per approvare l'dopo la riunione di oggi del gabinetto politico di sicurezza». Manifestanti si sono intanto scontrati con la polizia durante una protesta contro unsugli ostaggi, riferisce il Times of Israel. Secondo una dichiarazione della polizia, tre manifestanti sono stati arrestati per disturbo dell'ordine pubblico e per aver danneggiato veicoli in transito durante la protesta.