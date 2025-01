Rompipallone.it - Inter, si corre ai ripari dopo il Bologna: summit di mercato, i nomi

, il pari con ilha acceso l’allarme:di, inel mirinoL’si è riscoperta fragile: il 2-2 contro il, con i felsinei che hanno agguantato il pari nei minuti finali della gara, ha tolto la possibilità ai nerazzurri di portarsi a -1 dal Napoli ed in fase di sorpasso. La fragilità difensiva è ciò che preoccupa maggiormente la dirigenza nerazzurra, con troppi gol incassati.Il reparto arretrato, un punto di forza assoluto nella scorsa stagione, ha già incassato 17 reti in 19 gare, cinque in più del Napoli e stesso numero della Juve, ma azzurri e bianconeri hanno una gara in più. Insomma, non proprio la migliore delle notizie per Inzaghi che per infortunio sta rinunciando ad una delle colonne della scorsa stagione, Francesco Acerbi.All’ex Sassuolo e Lazio va aggiunto il problema di Bisseck ed un Pavard appena rientrato a disposizione.