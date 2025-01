Influenza aviaria gatto contagiato nel bolognese Scatta l’allarme

Leggi su Dayitalianews.com

Ritorna l’incubo dell’, dopo che ad ottobre ben 800.000 galline affette dal virus furono abbattute nel ferrarese. Un altro caso in Emilia-Romagna scuote il settore dell’allevamento: un, che viveva a stretto contatto con il pollame in un allevamento familiare a Valsamoggia, in provincia di Bologna, è risultato infetto. Nello stesso allevamento erano già stati abbattuti diversi capi che avevano contratto l’. La clamorosa scoperta è stata fatta dalla sede di Forlì dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna e la positività del felino è stata poi confermata dal Centro di Referenza Nazionale per l’.L’evoluzione dell’. C’è da preoccuparsi?Come spiegato da Pierluigi Vitale, professore dell’Università di Bologna, non c’è motivo di allarmarsi.