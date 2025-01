Scuolalink.it - Inchiesta Università di Catanzaro: maltrattamenti agli animali e irregolarità amministrative, 11 arresti

L’della Magna Grecia diè al centro di un’che ha portato alla luce pratiche di sevizie suglie una rete di connivenze per coprire abusi e frodi. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza su mandato della Procura di, ha portato all’arresto di 11 persone tra docenti, veterinari e dirigenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), con accuse che vanno dall’associazione a delinquere al maltrattamento di, passando per truffa e falso. Un sistema di abusi nei laboratori universitari: le atrocità sui topi al centro dell’Secondo le accuse, nei laboratori di ricerca dell’ateneo si perpetravano atrocità sui topi da laboratorio, decapitati senza anestesia, schiacciati contro i muri o lasciati in condizioni di grave sofferenza.