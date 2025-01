Thesocialpost.it - Incendio nel viterbese, casa rasa al suolo dalle fiamme: grosso rischio per mamma e figlia piccola

L’allarme è scattato nella notte, spingendo i vigili del fuoco a intervenire prontamente con squadre provenienti dai distaccamenti di Gradoli e Tarquinia, supportate da un’autobotte inviata da Viterbo. All’arrivo, l’aveva già avvolto gran parte dell’abitazione.All’interno si trovavano una madre e la sua bambina, che sono riuscite a mettersi in salvo prima che la situazione peggiorasse ulteriormente. Entrambe sono state trasportate in ospedale dal personale del 118 per sintomi di intossicazione da fumo. Nonostante lo spavento e le difficoltà, sono rimaste coscienti durante tutte le operazioni di soccorso. Al momento, le loro condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.Purtroppo, i danni alla struttura sono risultati devastanti. L’abitazione, realizzata interamente in legno e disposta su un unico piano, è stata completamente distrutta