Ilgiorno.it - Incendio a Pozzuolo Martesana, in fiamme il tetto di una palazzina: famiglia evacuata

(Milano) – Le immagini e i commenti stanno facendo il giro dei social mentre asi fa la conta dei danni. Che non sono pochi: ildi unadi via Diaz completamente distrutto dalle, problemi anche nell’abitazione all’ultimo piano interessata dall’divampato nella tarda sera di giovedì 16 gennaio. Le altehanno colorato il cielo scuro, attirando l’attenzione di tanti cittadini e richiamando sul posto i mezzi dei vigili del fuoco arrivati da Gorgonzola e Milano che hanno lavorato per ore al fine di mettere in sicurezza laa due piani, nel frattempo, chiudendo la strada. Nessun ferito o intossicato fortunatamente. Restano da capire la causa del rogo e i tempi per il rientro a casa delle famiglie.