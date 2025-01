In cerca di uno smoking economico e disponibile a stretto giro? Ecco la nostra guida per trovare quello giusto

Leggi su Gqitalia.it

Non capita spesso di andare a un evento "black tie", ma quando succede avere unonell'armadio aiuta. Per essere eleganti non è necessario spendere una fortuna: anche unopuò avere tutti i requisiti necessari per non sfigurare a un evento formale, ma a prezzo contenuto. Tra i saldi di fine stagione e qualche occasione imperdibile, abbiamo scelto i migliorieconomici senza dimenticarci ovviamente di camicie e papillon. Laper costruire loperfetto - senza sacrifici - e le risposte a tutti i dubbi di stile.Quando si indossa lo?Nata per proteggere gli abiti dei gentiluomini dal fumo, lajacket si è poi evoluta nell'abito da sera per eccellenza per gli uomini, lo