Il virologo Perno: "I cambiamenti climatici possono portare da noi patologie sconosciute. Non facciamoci sorprendere"

“Non farsi”, come accaduto con il Covid e avere la consapevolezza “la Terra è cambiata, è cambiata la presenza dell’uomo, e dobbiamo pertanto imparare a convivere con l’idea di qualcosa di nuovo che possa raggiungerci”. Cosa ci si aspetta dal 2025? C’è una nuova pandemia in agguato? Le 17 epidemie registrate nel 2024 forse sono un campanello d’allarme. Alle domande del FattoQuotidiano.it risponde Carlo Federicoresponsabile Microbiologia e diagnostica di immunologia, dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma che ricorda che “sulla Terra sono stati censiti circa 100mila virus. Quale di essi possa adattarsi all’uomo e causare infezioni e pandemie, è ancora da studiare e da dimostrare”. Certo è che “nessuno può dirlo con certezza, ma è evidente che i, certamente in atto (negarli è follia),da noiprecedentemente”.