Il triangolo no non lo voglio | la prima moglie del re Zulu furiosa e contraria al terzo matrimonio del marito e si è rivolta pure al tribunale

Insomma va bene tutto, anche la seconda, ma alla regina Ntokozo kaMayisela non ci ha visto più dall’ira. Ma da dove deriva la disputa, lo scandalo che ha travolto la famiglia reale? Ladel re MisukaZwelithini sta cercando di impedire che il sovrano possa prendere in sposa una terza. Lo riportano i principali quotidiani africani, ricordando che la poligamia è una consuetudine tra i reali, ma questa volta le cose non sono andate proprio come ci si aspettava a corte.La furia della sovrana pare che venga dal fatto che ilnon l’abbia informata per tempo dei suoi piani di unirsi inper la terza volta. Se lo dovesse fare, ha spiegato all’Alta Corte di Pietermaritzburg, sarebbe sia illegale sia fonte di conflitti per la famiglia reale.