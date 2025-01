Gqitalia.it - Il sogno di Consinee arriva a Pitti Uomo

Leggi su Gqitalia.it

Ben venga ilquando lascia spazio a progetti che non necessariamente hanno uno sfondo commerciale. Sono quelli che preferiamo, perché nascono liberi, perché ci fanno sognare, che non è poi uno degli aspetti fondamentali della moda?lo conosciamo più perFilati, anche se la scorsa stagione con Vitelli ha lavorato a una capsule di pezzi in cashmere riciclato, che aveva lasciato presagire un supporto a favore della creatività indipendente, ma è tornato aper una dichiarazione d’amore nei confronti del filato. E delle sue possibili e infinite espressioni. Il progetto è stato allestito all’interno del Padiglione Centrale della Fortezza da Basso ma in uno spazio più appartato, dove un’installazione evocativa dal titolo I just don’t want to wake up ha raccontato e mostrato le possibilità e la malleabilità dei materiali attraverso una celebrazione della creatività e della sperimentazione.