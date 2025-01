Lortica.it - Il sindaco Ghinelli tra oro e cultura: inaugurazione di VOJ e progetti per il 2025

Questa mattina ilAlessandroha partecipato all’di VicenzaOro January (VOJ), l’importante fiera internazionale dedicata al settore dell’oreficeria e gioielleria, che ogni anno attira centinaia di buyers da tutto il mondo. Un appuntamento di riferimento per monitorare l’andamento del mercato. Durante la visita, ilha incontrato gli espositori aretini, confrontandosi con loro sulle prospettive di un settore cruciale per l’economia locale.Accompagnato dalla delegazione aretina,ha avuto un colloquio con il presidente di Italian Exhibition Group, Maurizio Renzo Ermeti, per rafforzare i legami tra il territorio e gli eventi fieristici di spicco.Nel pomeriggio, ilha presenziato alla presentazione del progetto “Le stanze dell’Opera”, organizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo.