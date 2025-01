Lopinionista.it - Il silenzio della natura nel Realismo paesaggista di Elena Shamrina, contemplando l’incontaminata bellezza del mondo intorno al sé

Leggi su Lopinionista.it

Quando la quotidianità diviene troppo rigida, pragmatica e cupa per lasciare spazio alla serenità e al sogno, un atteggiamento funzionale a permettere dall’interiorità di liberarsi dalle catenecontingenza può essere quello di allontanarsi dalla giungla cittadina per ritrovare un contatto profondo con una dimensione più affine alla delicatezza del sentire, più morbida proprio perché in grado di condurre l’individuo verso unle semplice, spontaneo, che posssa ricollegarlo a quel legame primordiale da cui l’uomo contemporaneo si è allontanato in maniera eccessiva perdendosi in un progresso che sempre più somiglia a una gabbia. La protagonista di oggi sviluppa tutta la sua produzione artistica esattamente su quel ritorno allanecessario al proprio animo per esprimere liberamente la propria delicata sensibilità, il bisogno di equilibrio che si genera solo attraverso la connessione con tutto ciò che avvolge l’esistenza al di fuori dei fortini effimeri e fumosi delle città, con tutto ciò che sottolinea quanto in fondo ogni cosa faccia parte di un’armonia superiore che regola la vita al di fuori dell’azione dell’essere umano.