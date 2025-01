Linkiesta.it - Il riformismo che si muove intorno e dentro al Pd può fare solo bene alla sinistra

Leggi su Linkiesta.it

Il mondo delinterno ed esterno al Partito democratico si, come stanno notando, con un interesse forse non previsto, un po’ tutti i giornali. Vedremo quali novità usciranno dai due convegni di domani a Milano (“Comunità democratica”) e a Orvieto (“Libertà eguale”). Certo, i problemi dei riformisti non sono pochi, ma almeno c’è vita. Sul Manifesto ieri un osservatore di, Antonio Floridia, esortava all’organizzazione di una corrente di pensiero, e nondi pensiero, di un’area neomarxista, a emulazione delle due altre iniziative prima ricordate:, purché tutto questo non sia un travestimento delle correnti intese come depositarie di quote per la formazione delle liste.Ma tornando all’areargata dei riformisti, il problema di fondo riguarda seo nonun nuovo partito, quella che in giornalistichese si definisce la “nuova Margherita”, cioè un soggetto più centrale (meglio che centrista) rispetto al Partito democratico, che si ponga lungo la doppia linea europeismo-modernizzazione.