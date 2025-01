Ilfoglio.it - Il pressing delle opposizioni: "Santanché si dimetta". E Conte confonde le inchieste

Leggi su Ilfoglio.it

“Appena una settimana fa Giorgia Meloni diceva di voler aspettare la decisione della magistratura: ora è arrivata. Non può più continuare a far finta di niente. Lei, che quando era all'opposizione chiedeva le dimissioni per molto meno, ora che fa? Cambia idea anche su questo?". La segretaria del Partito democratico Elly Schlein attacca la premier e il governo dopo il rinvio a giudizio del ministro del Turismo Daniela, deciso questa mattina dalla Gup di Milano Anna Magelli. "Una presidente del Consiglio non può usare due pesi e due misure, soprattutto verso gli amici che lei ha voluto al governo e per cui adesso è politicamente responsabile. Il processo farà il suo corso per accertare se è colpevole, ma quando le accuse sono così gravi chi ricopre le più alte cariche istituzionali deve fare un passo indietro.