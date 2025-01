Ilfoglio.it - Il presidente del comitato militare della Nato Cavo Dragone: "Bisogna spendere di più per la Difesa"

Un appello a non perdere altro tempo. A investire più risorse nella, perché la pace e la sicurezza non sono gratis. E' il messaggio mandato dall'ammiraglio Giuseppe, da oggidel. L'ex capo di stato maggiorein un'intervista al Corrieresera ha tracciato un quadro di quali dovrebbero essere le priorità a livello europeo, di quale sia il contributo che possono dare i paesi membri dell'Alleanza atlantica, alla vigilia di una presidenza Trump che agli alleati chiede di fare la loro parte, arrivando almeno all'obiettivo del 2 per cento del pil per le spese militari. "Devo essere sincero. Nei tempi e nei modi lo vedremo, tuttavia in linea di massima ilTrump ha le sue ragioni. Dobbiamodi più. Prima ancora,meglio.