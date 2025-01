.com - Il più grande fotomosaico della Galassia di Andromeda: un capolavoro di 10 anni

Leggi su .com

Ladi, la più vicina alla nostra Via Lattea, è stata immortalata in unstraordinario, il piùmai realizzato, grazie al telescopio spaziale NASA/ESA Hubble. Questo progetto ambizioso ha richiesto oltre 10di osservazioni e più di 600 immagini per creare un ritratto dettagliato da 2,5 miliardi di pixel.Webb e Hubble osservano una misteriosa coppia di galassieIl progetto che ha immortalato ladiIl mosaico è il risultato di due importanti programmi di osservazione: PHAT (Panchromatic HubbleTreasury) e PHAST (Panchromatic HubbleSouthern Treasury). PHAT ha catturato immaginimetà settentrionale, mentre PHAST ha completato il lavoro esplorando la metà meridionale, mappando una regione unica sensibile alla storia evolutiva di